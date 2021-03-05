Наставник збірної України визначився із списком футболістів, які можуть взяти участь у перших матчах кваліфікації ЧС-2022. Дебютний виклик отримав Анатолій Трубін, а повернення у ряди збірної святкує Артем Бєсєдін.

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Натомість, там не знайшлося місця Віталію Буяльському, що викликало хвилю обурення у вболівальників. Не розуміє такого ігнору і Дмитро Джулай. "Соромлюся запитати... А що не так із Буяльським?" – написав коментатор у своєму Twitter.

Соромлюся запитати... А що не так з Буяльським? — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) March 5, 2021

До слова, востаннє хавбек Динамо одягав синьо-жовту футболку ще 14 листопада 2019-го у товариському матчі з Естонією. У поточному сезоні Буяльський провів за киян 22 зустрічі, відзначився 5 голами та 7 асистами.

Нагадаємо, на збірну України у березні очікують 3 матчі відбору на ЧС-2022: проти Франції на виїзді 24-го та вдома проти Фінляндії та Казахстану 28-го та 31-го числа відповідно. Останні два поєдинки відбудуться на Арені Львів.

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