Известный журналист и комментатор Дмитрий Джулай лаконично высказался о непопадании Виталия Буяльского в расширенный список Андрея Шевченко.

Наставник сборной Украины определился со списком футболистов, которые могут принять участие в первых матчах квалификации ЧМ-2022. Дебютный вызов получил Анатолий Трубин, а возвращение в ряды сборной празднует Артем Беседин.

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Зато там не нашлось места Виталию Буяльскому, что вызвало волну возмущения у болельщиков. Не понимает такого игнора и Дмитрий Джулай. "Стесняюсь спросить... А что не так с Буяльским?" – написал комментатор в своем Twitter.

К слову, последний раз хавбек Динамо надевал сине-желтую футболку еще 14 ноября 2019-го в товарищеском матче с Эстонией. В текущем сезоне Буяльский провел за киевлян 22 встречи, отличился 5 голами и 7 ассистами.

Напомним, сборную Украины в марте ожидают 3 матча отбора на ЧМ-2022: против Франции на выезде 24-го и дома против Финляндии и Казахстана 28-го и 31-го числа соответственно. Последние два поединка состоятся на Арене Львов.

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