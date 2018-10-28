"Шахтар – Манчестер Сіті можна порівняти зі змаганнями Мерседеса і Запорожця", – Грачов

Колишній форвард "гірників" Віктор Грачов поділився враженнями від поразки Шахтаря в матчі проти Манчестер Сіті.

"В поразці завжди потрібно шукати причини. Головна – це те, що Манчестер Сіті був сильнішим за Шахтар. Вони перевершили "гірників" за всіма компонентами гри, гравці загубилися на тлі такого потужного суперника. Зустрічалися команди різних вагових категорій, рівень майстерності у Сіті, на жаль, на даний момент виявився вищим. Можна порівняти, що змагалися в швидкості Мерседес і Запорожець.

Шахтар – Манчестер Сіті: Сілва став найкращим гравцем матчу, Кривцов і Майкон – найгірші

На жаль, зміна поколінь не може проходити безболісно. Без Срни, Фреда, Феррейри, Бернарда важко змагатися з такою майстровитою командою. Ну і, звичайно, позначилася відсутність двох ключових гравців – Тайсона і Марлоса, яких немає ким замінити. Ось вам немає півкоманди, тієї, яка перемагал той же Манчестер в минулому році. Якщо в чемпіонаті ще можна грати без них і вигравати, то на рівні Ліги чемпіонів така втрата обернулась крахом.

Індивідуальна майстерність гравців Сіті набагато вище, ніж Шахтаря. У англійців немає слабких зон. Результат закономірний, але не треба з поразки робити трагедію, потрібно забути цей матч, зробити висновки і готуватися до наступних баталій", – підсумував Грачов для ua-football.

Вчора Шахтар вдома розгромного програв Манчестер Сіті (0:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

"Від Коваленка очікував більшого". Чому Шахтар провалив матч із Ман Сіті і чого очікувати після ляпаса у Харкові