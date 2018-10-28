"Від Коваленка очікував більшого". Чому Шахтар провалив матч із Ман Сіті і чого чекати після ляпаса у Харкові

"Футбол 24" обговорює матч 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті (0:3) із колишнім хавбеком "гірників" та збірної України Геннадієм Орбу.

– Домашні 0:3. Різниця у класах обох команд – колосальна?

– Якщо дивитися на вартість трансферів і загальну вартість усіх футболістів Сіті – то так, вона колосальна. Але є інша сторона медалі.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

На даний момент втрата двох ключових гравців – Марлоса і Тайсона, особливо у матчі з таким суперником, як Ман Сіті, – надто відчутна. Це зіграло величезну роль.

– І все ж без двох лідерів Шахтаря можна було зіграти краще?

– Ті гравці, які прийшли влітку, ще не адаптувалися ні до українського, ні до європейського футболу. Тому вчора без Тайсона і Марлоса зіграти краще було практично нереально, хоча певні моменти в атаці виникали. Ман Сіті переміг заслужено. І це при тому, що у них не грав Агуеро, не грав Сане, а де Брюйне перебував у не найкращій формі.

– Позаяк маємо розгромну поразку, можемо говорити про антигероїв у складі Шахтаря. Статистики такими називають, насамперед, Кривцова та Майкона…

– Я не знаю, що там кажуть статистики… Зрозуміло, якщо команда пропускає три м’ячі, статистики говоритимуть, що винен Кривцов. Звичайно, що Майкона, молодого хлопця, переграли у центрі поля. З-під Кривцова забили перший гол… Скажу вам відверто: я очікував більшого від Віті Коваленка. А от на звично високому рівні зіграли Ісмаїлі, Ракицький, Пятов. Три людини не можуть витягнути такий матч.

– Ми очікували на появу Зінченка, проте Гвардіола не вніс українця навіть у запас. Розчаровані?

– Я цю ситуацію коментувати не буду, бо Гвардіола її вже прокоментував. Зінченко не вписався у тактичну схему на цей матч. Думаю, Сіті вчора також виклався на всі 100 відсотків. Коли на футболістів витрачаються величезні гроші, невихід з групи для них – вбивчий. Матч у Харкові став для англійців переломним.

Гвардіола це також розумів, побоюючись гри з Шахтарем. Відповідно, Зінченко не потрапив у заявку. Ставити гравця на матч лише через те, що він – вихованець Шахтаря, коли на кону стоять вихід з групи і величезні гроші… Гвардіола на таке ніколи б не пішов.

– На що "гірникам" можна сподіватися у Манчестері після такого ляпаса у Харкові? Якими вам тепер бачаться перспективи Шахтаря?

– Ключовими у боротьбі за 2-ге місце стануть матчі проти Хоффенхайма та Ліона. Із німцями можна брати три очки, не кажучи вже про домашній поєдинок із Ліоном. Вся боротьба за другу путівку у плей-офф ще попереду.

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Шахтар – Манчестер Сіті: без Тайсона і Марлоса прірва, кінець історичної серії і болюче падіння у домашньому матчі ЛЧ