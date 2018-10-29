"Шахтер – Манчестер Сити можно сравнить с соревнованиями Мерседеса и Запорожца", – Грачев

Бывший форвард "горняков" Виктор Грачев поделился впечатлениями от поражения Шахтера в матче против Манчестер Сити.

"В поражении всегда нужно искать причины. Главная – это то, что Манчестер Сити был сильнее Шахтера. Они превзошли "горняков" по всем компонентам игры, игроки потерялись на фоне такого мощного соперника. Встречались команды разных весовых категорий, уровень мастерства у Сити, к сожалению, на данный момент оказался выше. Можно сравнить, что соревновались в скорости Мерседес и Запорожец.

Шахтер – Манчестер Сити: Силва стал лучшим игроком матча, Кривцов и Майкон – худшие

К сожалению, смена поколений не может проходить безболезненно. Без Срны, Фреда, Феррейры, Бернарда трудно соревноваться с такой мастеровитой командой. Ну и, конечно, сказалось отсутствие двух ключевых игроков – Тайсона и Марлоса, которых некем заменить. Вот вам нет полкоманды, той, которая побеждала то же Манчестер в прошлом году. Если в чемпионате еще можно играть без них и выигрывать, то на уровне Лиги чемпионов такая потеря обернулась крахом.

Индивидуальное мастерство игроков Сити намного выше, чем Шахтера. У англичан нет слабых зон. Результат закономерный, но не надо с поражения делать трагедию, нужно забыть этот матч, сделать выводы и готовиться к следующим баталиям", – подытожил Грачев для ua-football.

Вчера Шахтер дома разгромного проиграл Манчестер Сити (0:3) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

"Від Коваленка очікував більшого". Чому Шахтар провалив матч із Ман Сіті і чого очікувати після ляпаса у Харкові