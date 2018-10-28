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Шахтар – Манчестер Сіті: Сілва став найкращим гравцем матчу, Кривцов і Майкон – найгірші

24 жовтня 10:21 2965 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: Сілва став найкращим гравцем матчу, Кривцов і Майкон – найгірші
Шахтар – Манчестер Сіті: Сілва став найкращим гравцем матчу, Кривцов і Майкон – найгірші

Авторитетне статистичний портал WhoScored опублікував оцінки футболістів за матч Шахтар – Манчестер Сіті.

Найкращим футболістом матчу, який отримав найвищу оцінку від порталу – 9.3, став капітан "містян" Давід Сільва. На рахунку іспанця забитий гол та 2 удари в каркас воріт Андрія Пятова. Загальна оцінка Манчестер Сіті – 7.47.

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Найгіршими у матчі стали оборонець та півзахисник Шахтаря Сергій Кривцов та Майкон, які напрацювали на бал 5.5. Найкращим у складі "гірників" став захисник Микола Матвієнко, дії якого у матчі були оцінені у 7 балів. Загальна оцінка Шахтаря – 6.12.

Нагадаємо, вчора Шахтар вдома розгромного програв Манчестер Сіті (0:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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