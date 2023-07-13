ФІФА на офіційному сайті опублікувала звіт з виплатами клубам, які делегували своїх футболістів на ЧС-2022. Українські клуби не були серед 440 представлених на Мундіалі.

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Загалом ФІФА віддала понад 200 мільйонів доларів. Найбільше отримали європейські гранди. На рахунок Манчестер Сіті надійшло 4,6 млн, трішки менше виділили для Барселони (4,54 млн) і Баварії (4,33 млн). Топ-5 замикають Реал та ПСЖ – по 3,8 млн.

За межами Європи найбільше збагатилися катарський Аль-Садд, саудівський Аль-Хіляль, марокканський Відад, аргентинський Рівер Плейт і мексиканський Монтеррей.

Нагадаємо, що ФІФА виплачує майже по 11 тисяч доларів за день перебування гравця на чемпіонаті світу (і ділить суму між клубами, в яких грав футболіст за останні 3 сезони). За фіналістів клуби отримали по 394 тисяч. Наприклад, стільки надійшло Брайтону за Мак Аллістера. А Мессі приніс 131 тисячу Барселоні та 263 тисячі ПСЖ.