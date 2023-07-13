ФИФА на официальном сайте опубликовала отчет с выплатами клубам, которые делегировали своих футболистов на ЧМ-2022. Украинские клубы не были среди 440 представленных на Мундиале.

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В общей сложности ФИФА отдала более 200 миллионов долларов. Больше всего получили европейские гранды. На счет Манчестер Сити поступило 4,6 млн, немного меньше выделили для Барселоны (4,54 млн) и Баварии (4,33 млн). Топ-5 замыкают Реал и ПСЖ – по 3,8 млн.

За пределами Европы больше всего обогатились катарский Аль-Садд, саудовский Аль-Хиляль, марокканский Видад, аргентинский Ривер Плейт и мексиканский Монтеррей.

Напомним, что ФИФА выплачивает почти по 11 тысяч долларов за день пребывания игрока на чемпионате мира (и делит сумму между клубами, в которых играл футболист за последние 3 сезона). За финалистов клубы получили по 394 тысячи. К примеру, столько поступило Брайтону за Мак Аллистера. Месси же принес 131 тысячу Барселоне и 263 тысячи ПСЖ.