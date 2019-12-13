18-річний талант Манчестер Юнайтед став найкращим гравцем туру у Лізі Європи

Ліга Європи — 17:30 2346
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Суркіс не планує звільняти Михайличенка після провалу в Лізі Європи, – ЗМІ
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Клопп офіційно підписав новий контракт з ЛіверпулемАнглія — 13:54 2433
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"ВР за рівнем довіри випередила Динамо" та "добрі новини з немитої": реакція соцмереж на провал киян у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 13:13 5792
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Безус в компанії трьох гравців Манчестер Юнайтед потрапив до команди тижня у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 12:49 1165
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Україна загрозливо підпустила Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФАЛіга чемпіонів — 11:37 4825