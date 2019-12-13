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18-річний талант Манчестер Юнайтед став найкращим гравцем туру у Лізі Європи

17:17 274 Читать на русском
18-річний талант Манчестер Юнайтед став найкращим гравцем туру у Лізі Європи
Мейсон Грінвуд / Фото Metro

Схоже, у Манчестер Юнайтед народжується майбутня зірка.

54’ Ешлі Янґ
58’ Мейсон Грінвуд
62’ Хуан Мануель Мата
64’ Мейсон Грінвуд
 
54’ Ешлі Янґ
58’ Мейсон Грінвуд
62’ Хуан Мануель Мата
64’ Мейсон Грінвуд

В шостому турі групового етапу Ліги Європи юний нападник МЮ Мейсон Грінвуд відзначився дублем та допоміг своїй команді здолати нідерландський АЗ з рахунком 4:0.

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УЕФА визнав Мейсона найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Грінвуд провів 12 матчів, в яких відзначився голом. Варто відзначити, що манкуніанці посіли перше місце у групі L Ліги Європи та пройшли у плей-офф турніру.

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Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд Мейсон Грінвуд Манчестер Юнайтед - АЗ
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