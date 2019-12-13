18-річний талант Манчестер Юнайтед став найкращим гравцем туру у Лізі Європи

Схоже, у Манчестер Юнайтед народжується майбутня зірка.

В шостому турі групового етапу Ліги Європи юний нападник МЮ Мейсон Грінвуд відзначився дублем та допоміг своїй команді здолати нідерландський АЗ з рахунком 4:0.

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УЕФА визнав Мейсона найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Грінвуд провів 12 матчів, в яких відзначився голом. Варто відзначити, що манкуніанці посіли перше місце у групі L Ліги Європи та пройшли у плей-офф турніру.

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