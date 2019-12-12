toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед виграв свою групу, Рома зі скрипом вийшла у плей-офф

12 грудня 23:55 150 Читать на русском
Ліга Європи: Манчестер Юнайтед виграв свою групу, Рома зі скрипом вийшла у плей-офф

Відбулися завершальні поєдинки групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 в групах J, K та L. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Група J

Борусія М – Башакшехір – 1:2

Голи: Тюрам, 33 – Кахведжі, 44, Крівеллі, 90

Рома – Вольфсберг – 2:2

Голи: Перотті, 7, Джеко, 19 – Флоренці, 10 (авт), Вайсман, 64

Група K

Слован – Брага – 2:4

Голи: Спорар, 42, Моха, 70 – Фонте, 44, Трінкан, 72, Божиков, 75 (авт), Паулінью, 90+3

Вулверхемптон – Бешикташ – 4:0

Голи: Жота, 58, 63, 69, Дендокер, 67

Група L

Манчестер Юнайтед – АЗ – 4:0

Голи: Янг, 53, Грінвуд, 58, 64, Мата, 62 (п)

Партизан – Астана – 4:1

Голи: Сума, 4, Садік, 22, 76, Асано, 25 – Ротаріу, 79

Гент переміг Олександрію у важкому матчі завдяки двом асистам Безуса

На дві путівки у плей-офф від групи J до останнього туру претендували три команди. Найбільш комфортно себе почувала Рома, яка зустрічалася з аутсайдером – Вольфсбергом. А от у іншому матчі Башакшехір мусив обігрувати Борусію М, щоб пройти далі. Турки наприкінці поєдинку таки зуміли дотиснути "жеребців" і гарантували собі перше місце в групі, також весною у Лізі Європи зіграють "вовки".

У квартеті K Брага та Вулверхемптон у заочній боротьбі змагалися за першу сходинку. "Вовки" легко рогромили свого суперника – Бешикташ "проковтнув" чотири "сухих" м'ячі. А от Слован португальцям нерви попсував, але, зрештою, Брага зуміла здобути три очки і виграти свою групу. Відзначимо, що за словацький клуб забив гол колишній хавбек донецького Олімпіка Моха.

Обидва учасники плей-офф від групи L визначилися ще в минулому турі, тож Манчестер Юнайтед та АЗ належало в очному протистоянні з'ясувати, хто посяде перше місце і забезпечить собі статус сіяної команди під час жеребкування. Манкуніанці повністю виправдали статус фаворита і здобули розгромну перемогу. Цікаво, що АЗ пропустив чотири м'ячі всього за 9 хвилин.

В іншому матчі квартету Астана Романа Григорчука на виїзді без шансів програла Партизану. Казахи так і не спромоглися покинути останній рядок турнірної таблиці.

blog_ava
Степаненко жорстко розкритикував одноклубників з Шахтаря: Дехто отримує жовту картку і не їде на важливу гру
12 грудня
15913
Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Астана Астана Вольфсберг Вольфсберг Вулверхемптон Вулверхемптон Партизан Партизан Брага Брага Бешикташ Бешикташ Слован Слован АЗ АЗ Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
4
хв
Хоффенхайм
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук