Ліга Європи: Манчестер Юнайтед виграв свою групу, Рома зі скрипом вийшла у плей-офф

Відбулися завершальні поєдинки групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 в групах J, K та L. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Група J

Борусія М – Башакшехір – 1:2

Голи: Тюрам, 33 – Кахведжі, 44, Крівеллі, 90

Рома – Вольфсберг – 2:2

Голи: Перотті, 7, Джеко, 19 – Флоренці, 10 (авт), Вайсман, 64

Група K

Слован – Брага – 2:4

Голи: Спорар, 42, Моха, 70 – Фонте, 44, Трінкан, 72, Божиков, 75 (авт), Паулінью, 90+3

Вулверхемптон – Бешикташ – 4:0

Голи: Жота, 58, 63, 69, Дендокер, 67

Група L

Манчестер Юнайтед – АЗ – 4:0

Голи: Янг, 53, Грінвуд, 58, 64, Мата, 62 (п)

Партизан – Астана – 4:1

Голи: Сума, 4, Садік, 22, 76, Асано, 25 – Ротаріу, 79

Гент переміг Олександрію у важкому матчі завдяки двом асистам Безуса

На дві путівки у плей-офф від групи J до останнього туру претендували три команди. Найбільш комфортно себе почувала Рома, яка зустрічалася з аутсайдером – Вольфсбергом. А от у іншому матчі Башакшехір мусив обігрувати Борусію М, щоб пройти далі. Турки наприкінці поєдинку таки зуміли дотиснути "жеребців" і гарантували собі перше місце в групі, також весною у Лізі Європи зіграють "вовки".

У квартеті K Брага та Вулверхемптон у заочній боротьбі змагалися за першу сходинку. "Вовки" легко рогромили свого суперника – Бешикташ "проковтнув" чотири "сухих" м'ячі. А от Слован португальцям нерви попсував, але, зрештою, Брага зуміла здобути три очки і виграти свою групу. Відзначимо, що за словацький клуб забив гол колишній хавбек донецького Олімпіка Моха.

Обидва учасники плей-офф від групи L визначилися ще в минулому турі, тож Манчестер Юнайтед та АЗ належало в очному протистоянні з'ясувати, хто посяде перше місце і забезпечить собі статус сіяної команди під час жеребкування. Манкуніанці повністю виправдали статус фаворита і здобули розгромну перемогу. Цікаво, що АЗ пропустив чотири м'ячі всього за 9 хвилин.

В іншому матчі квартету Астана Романа Григорчука на виїзді без шансів програла Партизану. Казахи так і не спромоглися покинути останній рядок турнірної таблиці.