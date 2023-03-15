"Якщо про гру Шахтаря говорити... У першому матчі випала вся лінія оборони. Справа виходить Тейлор, який у першому колі та на зборах показав, що не витягує цей рівень. Дуже багато питань до його якості. Зліва – Топалов, який все життя грав лівим вінгером. Його лише зараз почали пробувати в обороні. Він на зборах приємне враження справив, але на цій позиції в офіційних матчах не грав.

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У центрі вийшов Ракицький. Дуже слабко виглядав на зборах, приїхав у команду після двомісячної паузи. Плюс, швидкості йому бракує. З основного квартету захисників – лише Матвієнко, та й той вийшов із високою температурою.

Суперник – лідер чемпіонату Нідерландів, який любить контролювати м'яч, здатен якісно пресингувати і дуже небезпечний на вільному просторі. Я, в принципі, не здивований, що Шахтар відверто грав від оборони.

Взагалі, у єврокубках за своїм стилем Шахтар є абсолютно протилежним до того, що в УПЛ. Умовно кажучи, у єврокубках Шахтар – це більше ФК Львів в УПЛ. У першому матчі лише 7 позиційних атак проти 50 у Фейєнорда. Тільки 4 удари, з них 1 у площину. І той, ну давайте чесно, випадковий удар задом Ракицького. Удар історичний, "мемний". Так, це гол, але об'єктивно, це був гол із розряду "пощастило".

З іншого боку, я не знаю, шо не так зробив Йовічевіч. Не знаю, як по-іншому можна було зіграти в цій ситуації, враховуючи, що потрібен був результат. 1:1 за такої гри – це, безперечно, щастя. Чесно скажу, дуже хочу помилитися, але на Де Куйпі шансів у Шахтаря я не бачу. Хіба що буде вечір неймовірного фарту. Вважаю, що у Європі Шахтар вже стрибнув вище голови. Такий у нас зараз рівень. Нічого з цим не вдієш", – зазначив Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Фейєнорд – Шахтар відбудеться 16 березня у Роттердамі. Перший поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 1:1.

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