"Атака була на наші ворота, потім ми перехопили м'яч. Воробей змістився в середину, а я праворуч робив забігання. Вже перед цим моментом прекрасно розумів, що потрібно або віддавати передачу, або бити по воротах.

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Змістився і пробив у дальній кут. Я не цілився спеціально в дев'ятку, бив у дальній кут і м'яч такою траєкторією влетів у ворота. Для мене це теж став несподівано красивий гол. До тепер, якщо мені не зраджує пам'ять, він посідає першу сходинку. Зрештою, цей момент створювала вся команда і ми просто завершили голом атаку", – сказав Зубов в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2000/01 Шахтар на виїзді програв чеській Спарті 2:3. На 56-й хвилині Геннадій Зубов забив вищезгаданий гол-красень, який дотепер вважається одним з найкращих в історії Ліги чемпіонів. До слова, поразка від чеської команди не завадила "гірникам" вийти в Кубок УЄФА, де в 1/16-й "помаранчево-чорні" поступились іспанській Сельті.

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