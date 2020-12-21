"Атака была на наши ворота, затем мы перехватили мяч. Воробей сместился внутрь, а я справа делал забегание. Уже перед этим моментом прекрасно понимал, что нужно или отдавать передачу, или бить по воротам.

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Сместился и пробил в дальний угол. Я не целился специально в девятку, бил в дальний угол и мяч по такой траектории влетел в ворота. Для меня это тоже стал неожиданно красивый гол. До сих пор, если мне не изменяет память, он занимает первую строчку. В конце концов, этот момент создавала вся команда и мы просто завершили голом атаку", – сказал Зубов в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2000/01 Шахтер на выезде проиграл чешской Спарте 2:3. На 56-й минуте Геннадий Зубов забил вышеупомянутый гол-красавец, который до сих пор считается одним из лучших в истории Лиги чемпионов. К слову, поражение от чешской команды не помешало "горнякам" выйти в Кубок УЕФА, где в 1/16-й "оранжево-черные" уступили испанской Сельте.

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