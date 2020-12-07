"Найголовніший висновок з першого матчу – треба грати від стартового свистка. Перший тайм провели не дуже добре, а в другому прокинулися та почали грати у свій футбол. У кожного, хто завтра вийде на поле, буде величезне бажання. Кожен постарається викластися на повну. Немає часу на хвилювання. Потрібно просто вийти на показати гідний футбол.

Динамо – Ференцварош: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу, який чекає на лідера та має питання до арбітрів у ЛЧ

Ліга чемпіонів – велика мрія для кожного футболіста. Суперники не надто важливі. Ми насолоджувалися і проти Барселони, і проти Ювентуса. Звичайно, грати проти Мессі та Роналду, це прекрасно, але це не головне.

Всі у Ференцвароші знають, що Ребров раніше тренував Динамо. Але якщо в нього і є якісь переживання, то команді вони не передаються. Ми не маємо досвіду Ліги чемпіонів, зараз здобуваємо цей досвід. А тепер, в останній грі, потрібно робити результат.

Чи принциповий цей матч для мене через те, що я вихованець Шахтаря? Плей-офф Ліги Європи – достатня мотивація. Не потрібно чіпати тему Шахтаря", – поділився Зубков на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

Зубков голом посприяв перемозі Ференцвароша – команда Реброва провела фінальну підготовку до Динамо