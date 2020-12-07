"Якби Динамо зіграло з Маріуполем в повному складі, то це була б просто перевірка перед Лігою чемпіонів. А так ми грали тривалий час в меншості, тому це було величезне навантаження на футболістів. Вони мусили пробігти стільки ж, як і водинадцятьох. Останні два дні займаємося лише відновленням. Грати на рівні з сильними командами ми поки що не можемо. Ще й питання до суддів. З Барселоною нам не поставили пенальті, гол не зарахували незрозуміло чому. Пенальті на Вербічі з Ювентусом, фол на воротарі, офсайд у Роналду, а вони навіть не проводили лінію, не перевіряли.

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Поки ми не обіграємо топ-суперника, нас так і будуть вважати командою рівня Ліги Європи. Дуже важливо перемогти та продовжити шлях в єврокубках. Щоб з нами рахувалися, щоб нас сприймали. Також це потрібно, щоб команда росла. Потрібно змінити відношення в порівнянні з першим матчем. Ми тоді в другій частині грали індивідуально, а не командно, часто втрачали м’яч. Вони повернулися в гру, забили гол. Важливо не повторити ці помилки. Потрібно завтра грати тільки на перемогу, думати тільки про перемогу.

Ференцварош – міцна команда, не дарма вони вийшли в Лігу чемпіонів. Ференцварош має широкий склад з великою кількістю легіонерів, в них більше варіантів, більше опцій. А в нас немає таких можливостей для різноманітності. Наш склад майже відомий. Якщо топ-командам ми поступаємося в класі, то з Ференцварошем – приблизно рівні. Ще не втрачаємо надію відновити Буяльського до завтрашнього матчу. Повертаються після дискваліфікації Сидорчук і Забарний.

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Динамо проти Ференцвароша чи Луческу проти Реброва? Ну, якщо мені встигнути привезти бутси спеціального покрою, то я зіграю проти Реброва. Без них грати не зможу. Ребров – хороший тренер і людина. Я не граю проти Реброва, а виводжу команду проти Ференцвароша. Чи взяв би Сергія до себе асистентом? Коли тренер досягнув успіху головним у хороших командах, як він може йти асистентом? В нього буде свій шлях. Він може повернутися згодом в Динамо головним тренером або очолити інший великий клуб", – резюмував Луческу.

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