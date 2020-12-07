"Самый главный вывод из первого матча – надо играть от стартового свистка. Первый тайм провели не очень хорошо, а во втором проснулись и начали играть в свой футбол. У каждого, кто завтра выйдет на поле, будет огромное желание. Каждый постарается выложиться по полной. Нет времени на волнение. Нужно просто выйти на показать достойный футбол.

Динамо – Ференцварош: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу, который ждет лидера и имеет вопросы к арбитрам в ЛЧ

Лига чемпионов – большая мечта для каждого футболиста. Соперники не слишком важны. Мы наслаждались и против Барселоны, и против Ювентуса. Конечно, играть против Месси и Роналду, это прекрасно, но это не главное.

Все в Ференцвароше знают, что Ребров ранее тренировал Динамо. Но если у него и есть какие-то переживания, то команде они не передаются. Мы не имеем опыта Лиги чемпионов, сейчас приобретаем этот опыт. А теперь, в последней игре, нужно делать результат.

Принципиальный ли этот матч для меня потому, что я воспитанник Шахтера? Плей-офф Лиги Европы – достаточная мотивация. Не нужно трогать тему Шахтера", – поделился Зубков на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош состоится 8 декабря, начало в 22:00. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Зубков голом поспособствовал победе Ференцвароша – команда Реброва провела финальную подготовку к Динамо