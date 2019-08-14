Зубков: Не думаю, що Ребров піде у відставку після поразки від загребського Динамо

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков прокоментував розгромну поразку від загребського Динамо у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Божевільна підтримка уболівальників. Для мене це було в новинку. Шкода, що ми не виправдали їх очікування. Дуже приємно. Я думав, що після 0:4 будуть свистіти.

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Не думаю, що Ребров збирається у відставку. Після матчу він подякував нам. Сказав, що треба цю зустріч забувати, що ми маємо Лігу Європи і матч чемпіонату, готуємося далі і не опускаємо голову.

Сказав, що тепер потрібно ще більше концентрації і роботи, щоб потрапити до групового раунду Ліги Європи", – розповів Зубков в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Ференцварош розгромно програв загребському Динамо (0:4) та вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Ференцварош Реброва вилетів з турніру після домашнього фіаско з Динамо Загреб