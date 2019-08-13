toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Ференцварош Реброва вилетів з турніру після домашнього фіаско з Динамо Загреб

13 серпня 22:49 1822 Читать на русском
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Ференцварош Реброва вилетів з турніру після домашнього фіаско з Динамо Загреб
Сергій Ребров вилетів з Ліги чемпіонів

Ференцварош припинив виступи в Лізі чемпіонів. Підопічні Сергія Реброва вдома зазнали розгромної поразки у матчі проти Динамо Загреб (0:4).

 

Ліга чемпіонів 2019/20, 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

Ференцварош – Динамо Загреб – 0:4 (перший матч – 1:1)

Голи: Адемі, 16, Петковіч, 47, Ольмо, 55, Гояк, 79

Вилучення: Чівич, 69

Ференцварош в першому матчі проти Динамо Загреб здобув виїзну нічию 1:1, тому мав хороші шанси на вихід до раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У стартовому складі чемпіона Угорщини Сергій Ребров випустив двох українців – Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна. Данило Ігнатенко залишився у запасі.

Динамо звело до феєричної нічиєї матч з Брюгге і вилетіло з Ліги чемпіонів

Втім, на Групама Арені Ференцварош програв без жодних шансів. Гості забили доволі швидкий гол – на 16-й хвилині Адемі з близької відстані розстріляв голкіпера та вивів хорватів уперед. У другому таймі "Фраді" пропустили ще тричі – забивали Петковіч, Ольмо та Гояк. Останній гол підопічні Реброва пропустили вже в меншості після вилучення Чівича.

Таким чином Ференцварош припинив виступи у Лізі чемпіонів. Команда Сергія Реброва гратиме в Лізі Європи.

blog_ava
Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів – як це було
13 серпня
21382
Теги
Ліга чемпіонів Головне Динамо Загреб Динамо Загреб Українці за кордоном Ференцварош - Динамо Загреб Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров Ференцварош Ференцварош
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
50
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук