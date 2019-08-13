Ліга чемпіонів, кваліфікація: Ференцварош Реброва вилетів з турніру після домашнього фіаско з Динамо Загреб

Ференцварош припинив виступи в Лізі чемпіонів. Підопічні Сергія Реброва вдома зазнали розгромної поразки у матчі проти Динамо Загреб (0:4).

Ліга чемпіонів 2019/20, 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

Ференцварош – Динамо Загреб – 0:4 (перший матч – 1:1)

Голи: Адемі, 16, Петковіч, 47, Ольмо, 55, Гояк, 79

Вилучення: Чівич, 69

Ференцварош в першому матчі проти Динамо Загреб здобув виїзну нічию 1:1, тому мав хороші шанси на вихід до раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У стартовому складі чемпіона Угорщини Сергій Ребров випустив двох українців – Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна. Данило Ігнатенко залишився у запасі.

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Втім, на Групама Арені Ференцварош програв без жодних шансів. Гості забили доволі швидкий гол – на 16-й хвилині Адемі з близької відстані розстріляв голкіпера та вивів хорватів уперед. У другому таймі "Фраді" пропустили ще тричі – забивали Петковіч, Ольмо та Гояк. Останній гол підопічні Реброва пропустили вже в меншості після вилучення Чівича.

Таким чином Ференцварош припинив виступи у Лізі чемпіонів. Команда Сергія Реброва гратиме в Лізі Європи.