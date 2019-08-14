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Фанати Ференцвароша влаштували неймовірну овацію Реброву і його підопічним після провалу у Лізі чемпіонів

11:12 2757 Читать на русском
Фанати Ференцвароша влаштували неймовірну овацію Реброву і його підопічним після провалу у Лізі чемпіонів
Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Команді Сергія Реброва є заради кого викладатися на полі.

 

Фанати угорського клубу не відвертаються від команди навіть у найважчі моменти.

Ребров прокоментував ганебний виліт Ференцвароша з Ліги чемпіонів

Напередодні Ференцварош в домашніх стінах зазнав нищівної поразки від загребського Динамо (0:4) і вилетів з поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Втім, прихильники чемпіонів Угорщини подякували команді навіть за такий матч. Вони провели своїх гравців гучними оплесками і запальними співами, що, безумовно, згладило неприємні емоції від вильоту.

Єврокубковий шлях Ференцвароша наразі не закінчився – команда Сергія Реброва продовжить боротися у Лізі Європи.

"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?

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