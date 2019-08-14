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Зубков: Не думаю, что Ребров уйдет в отставку после поражения от загребского Динамо

14 августа 23:13 42 Читати українською
Зубков: Не думаю, что Ребров уйдет в отставку после поражения от загребского Динамо
Александр Зубков / Fradi.hu

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков прокомментировал разгромное поражение от загребского Динамо в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

 

"Сумасшедшая поддержка болельщиков. Для меня это было в новинку. Жаль, что мы не оправдали их ожидания. Очень приятно. Я думал, что после 0:4 будут свистеть.

Фанаты Ференцвароша устроили невероятную овацию Реброву и его подопечным после провала в Лиге чемпионов

Не думаю, что Ребров собирается в отставку. После матча он поблагодарил нас. Сказал, что надо эту встречу забывать, что у нас есть Лига Европы и матч чемпионата, готовимся дальше и не опускаем голову.

Сказал, что теперь нужно еще больше концентрации и работы, чтобы попасть в групповой раунд Лиги Европы", – рассказал Зубков в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Ференцварош разгромно проиграл загребскому Динамо (0:4) и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, квалификация: Ференцварош Реброва вылетел из турнира после домашнего фиаско с Динамо Загреб

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Теги
Лига чемпионов Мир Ференцварош Ференцварош Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош - Динамо Загреб
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