Зубков: Не думаю, что Ребров уйдет в отставку после поражения от загребского Динамо

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков прокомментировал разгромное поражение от загребского Динамо в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Сумасшедшая поддержка болельщиков. Для меня это было в новинку. Жаль, что мы не оправдали их ожидания. Очень приятно. Я думал, что после 0:4 будут свистеть.

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Не думаю, что Ребров собирается в отставку. После матча он поблагодарил нас. Сказал, что надо эту встречу забывать, что у нас есть Лига Европы и матч чемпионата, готовимся дальше и не опускаем голову.

Сказал, что теперь нужно еще больше концентрации и работы, чтобы попасть в групповой раунд Лиги Европы", – рассказал Зубков в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Ференцварош разгромно проиграл загребскому Динамо (0:4) и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, квалификация: Ференцварош Реброва вылетел из турнира после домашнего фиаско с Динамо Загреб