Зоря повторила досягнення Динамо, Шахтаря та Дніпра, здобувши перемогу над англійцями у матчах єврокубків. Таким чином, луганці стали четвертим українським клубом, який тріумфував над представниками АПЛ.

Зоря – Лестер: InStat визначив найкращого гравця матчу Ліги Європи

Цікаво, що Зоря перервала 9-матчеву безвиграшну серію (1 нічия і 8 поразок) вітчизняних команд проти англійців. Востаннє Шахтар виграв у Манчестер Сіті (2:1) в сезоні 2017/18. Також була перервана серія з 13 матчів з пропущеними голами. Ба більше, до цього моменту Динамо було останнім із українських клубів, який не пропускав в єврокубках від команд АПЛ – це було у 2016 році, інформує Sport.ua.

Зауважимо, Зоря попри перемогу втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи перед останнім туром групового етапу – у паралельному матчі Брага здолала АЕК (4:2), зміцнила свої позиції на другому місці та стала недосяжною для луганців. 10 грудня "мужики" гратимуть саме з португальцями.

Зоря – Лестер: цінна перемога, яку не нівелює виліт з ЛЄ, солідність і несподівані герої, Скрипник вгадав зі всім