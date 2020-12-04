Денис Фаворов став найкращим гравцем дуелі між українською та англійською командами. Оборонець Зорі набрав 335 балів. Денис виграв п'ять єдиноборств, здійснив 15 відборів, перехоплень і підбирань, а також віддав чотири флангові передачі, інформує Команда 1.

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У топ-3 найкращих футболістів матчу також увійшли Джоель Абу Ханна (325 балів) і Нікола Васіль (317). У складі Лестера найефективнішим був Вілфред Ндіді, який набрав лише 280 пунктів.

Зауважимо, Зоря попри перемогу втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи перед останнім туром групового етапу – у паралельному матчі Брага здолала АЕК (4:2), зміцнила свої позиції на другому місці та стала недосяжною для луганців. 10 грудня "мужики" гратимуть саме з португальцями.

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