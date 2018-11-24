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Золоті 90-ті: Гвардіола – тінь Марадони, 251 гол від напарника легенди Динамо і ще 28 фото "старої школи"

17:00 1000 Читать на русском
Золоті 90-ті: Гвардіола – тінь Марадони, 251 гол від напарника легенди Динамо і ще 28 фото "старої школи"
Дієго Марадона повернувся у Боку
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Заруба між МЮ та Ман Сіті у 1994-му. Ерік Кантона провокує суперників своєю королівською грою.

кантона

2. Ромаріо у ПСВ: 142 матчі, 127 голів.

ромаріо

3. Марк Бартра ще у дитинстві знав, що буде футболістом, але навряд чи міг спрогнозувати, що стане 6-разовим чемпіоном Іспанії у складі Барселони.

бартра

4. Непробивний мур МЮ: Кін, Бекхем, Кройф-син, Гіггз, Кантона.

мю

5. Реал другої половини 90-х: Рауль, Зеєдорф і Міятовіч, якого практично не видно.

реал

6. Фінал ЧС-1994 Бразилія – Італія. Після вирішального промаху у "лотереї" Роберто Баджо розчавлений не тільки морально, але й, схоже, фізично. Яка трагедія!

баджо

7. Головний тренер Барселони Йохан Кройф із Кубком чемпіонів-1992. Каталонці мінімально здолали Сампдорію завдяки дивовижній "гарматі" Рональда Кумана.

кройф

8. Зінедін Зідан – серце Ювентуса у 1996-2001 роках.

зідан

9. Лотар Маттеус і Матіас Заммер: 201 матч за збірну Німеччини на двох.

маттеус заммер

10. Після розкішної кар'єри у Наполі Дієго Марадона зазирнув на сезончик у Севілью, щоб перетнутися на полі із юним талантом Барселони Хосепом Гвардіолою.

марадона гвардіола

11. Юний оборонець Парми Фабіо Каннаваро і знаменитий форвард пармезанців Джанфранко Дзола. Пліч-о-пліч вони зіграли лише один сезон.

каннаваро дзола

12. Культовий бомбардир Рейнджерс і напарник нашого Олексія Михайличенка – Аллі Маккойст (416 матчів, 251 гол за клуб із Глазго).

маккойст

13. Феноменальний Аякс середини 90-х: Фініді, Кану, Богард, Давідс, Зеєдорф, Райкард, Клюйверт. Ці хлопці вибороли Кубок чемпіонів-1995.

аякс

14. Раян Гіггз. Уся 24-річна кар'єра – в одному клубі.

гіггз

15. Міцний середняк іспанської Прімери 1997/98 – Вальядолід – за 20 років до переходу у власність Роналдо.

вальядолід

16. Паоло Мальдіні п'ять разів здобував цей кубок – Кубок чемпіонів.

мальдіні

17. Манкуніанський король Ерік Кантона – гарячий хлопець.

кантона

18. Квітень 1991-го. Туринський Делле Альпі димить в очікуванні повторного півфінального матчу Кубка кубків Ювентус – Барселона. Господарі переможуть (1:0), але далі пройдуть каталонці.

19. Юний Габріель Батістута щойно забив за Боку Хуніорс. Через кілька місяців він перейде у головний клуб свого життя – Фіорентину.

батістута

20. Головний тренер ПСВ Дік Адвокат шліфує головну перлину своєї команди – Роналдо (1995 рік).

роналдо адвокат

21. Паоло Мальдіні та Джордж Веа із черговим трофеєм Мілана. У цій зірковій команді ще немає Шеви.

мальдіні веа

22. Форвард МЮ Дуайт Йорк атакує оборону Шеффілд Венсдей. Це сезон 1998/99, коли "червоним дияволам" вдався требл.

йорк

23. Хенрік Ларссон, головний шведський бомбардир до приходу Ібрагімовіча, "віджав" фотоапарат. А одного разу навіть вкинув журналіста у басейн.

ларссон

24. Оборонці незабутньої Парми – Фабіо Каннаваро та Ліліан Тюрам – притомилися і сплять, як немовлята. Не поруште їхнього сну!

каннаваро тюрам

25. Давід Трезеге, Тьєрі Анрі та Ніколя Анелька – майбутнє збірної Франції – у 1997-му.

трезеге анрі анелька

26. Юний принц Роми Франческо Тотті і наставник "вовків" Зденек Земан.

земан тотті

27. Вихованець Аякса Кларенс Зеєдорф тільки-но став гравцем зіркового Реала.

зеєдорф

28. Девід Сімен пропускає після божевільного удару Найїма практично з центру поля. Фінал Кубка кубків-1995, Арсенал – Сарагоса – 1:2.

сімен

29. Лідери Лаціо – Алмейда, Міхайловіч та Салас – із Суперкубком УЄФА-1999, здобутим у битві проти МЮ (1:0).

лаціо

30. Повернення блудного сина: Ель Дієго виводить на поле Боку Хуніорс. Остання гавань Марадони-футболіста.

марадона

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Як Роналду знищував київське Динамо, або F*ck off для легенди МЮ і ще 23 фото "старої школи"

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