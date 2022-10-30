"Ми впевнені у собі перед заключною грою групового етапу Ліги чемпіонів. Після минулого матчу з Шахтарем ми знаємо, що може статися, якщо ми не включимося у гру.

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Перемоги, які ми нещодавно здобули у Лізі чемпіонів, повинні надати нам сміливості, щоб вийти та перемогти у вирішальному матчі", – цитує Вернера офіційний сайт "биків".

Нагадаємо, поєдинок Шахтаря та РБ Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, у Варшаві. Для того, аби вийти з групи, "гірникам" необхідна лише перемога. Натомість німцям достатньо і нічиєї.

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