Півзахисник "гірників" Георгій Судаков поділився думками щодо вирішального матчу за вихід з групи ЛЧ проти РБ Лейпциг.

"Готові на всі 100% перемогти РБ Лейпциг. Ми вже це робили. Вважаю, у нас дуже сильна команда, яку вже бояться.

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Перед стартом Ліги чемпіонів нас не вважали фаворитами. Зараз ми показали, що можемо, як граємо. Буде дуже важкий матч у Варшаві. Ми готові", – сказав Судаков у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу ЛЧ між Шахтарем та РБ Лейпциг відбудеться у середу, 2-го жовтня. Початок зустрічіо 19:45. Для проходу у лігочемпіонівську євровесну "гірникам" потрібна лише перемога.

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