Молодіжна збірна "Les Bleus" 22 березня зустрічалася з Кот-д'Івуаром (3:2). Наставнику французів Тьєррі Анрі вже на 25 хвилині матчу довелося провести вимушену заміну, оскільки Бредлі Барколя отримав пошкодження.

"Мбаппе чекатиме вильоту Реала з ЛЧ": екс-гравець ПСЖ і збірної Франції розкрив таємні мотиви зірки

Як інформує L'Equipe, вінгер ПСЖ пройшов медобстеження у Шатору. Лікарі діагностували у 21-річного гравця пошкодження підколінного сухожилля. Ступінь травми ще невідома, але, ймовірно, Барколя пропустить низку важливих матчів ПСЖ. Він може не встигнути відновитися до Класіко проти Марселя і півфіналу Кубка Франції проти Ренна. Є ризик того, що вінгер не зіграє у першому матчі проти Барселони, який запланований на 10 квітня.

Нагадаємо, що Бредлі Барколя приєднався до ПСЖ влітку 2023 року, перейшовши з Ліона. Загалом француз зіграв у 33 матчах у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши шість асистів.

Пірати Бретанського півострова: тренер, якого довелося гуглити, після 12-річної паузи створив головну сенсацію Ліги 1