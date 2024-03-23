"Якщо Мбаппе не може чітко відповісти про своє майбутнє, то все зрозуміло – він підпише контракт із Реалом. Він оголосить про це перед Євро, коли ПСЖ вилетить з Ліги чемпіонів. Якщо ж ПСЖ раптом дійде до фіналу, то він чекатиме вильоту Реала. Це може статися вже проти Манчестер Сіті або у півфіналі.

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Йому потрібно уникнути конфронтації між ПСЖ та Реалом. Поки існує ймовірність того, що відбудеться протистояння ПСЖ та Реала, Мбаппе нічого не оголошуватиме. Саме тому він каже, що його рішення буде ухвалено до Євро. До того часу Ліга чемпіонів точно закінчиться", – цитує Ротена Le10Sport.

Нагадаємо, Мбаппе не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ. Майже не залишається сумнівів, що нападник влітку приєднаться до Реала вільним агентом.

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