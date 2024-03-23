Молодежная сборная "Les Bleus" 22 марта встречалась с Кот-д'Ивуаром (3:2). Наставнику французов Тьерри Анри уже на 25 минуте матча пришлось провести вынужденную замену, поскольку Брэдли Барколя получил повреждение.

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Как информирует L'Equipe, вингер ПСЖ прошел медобследование в Шаторе. Врачи диагностировали у 21-летнего игрока повреждение подколенного сухожилия. Степень травмы еще неизвестна, но, вероятно, Барколя пропустит ряд важных матчей ПСЖ. Он может не успеть восстановиться к Класико против Марселя и полуфиналу Кубка Франции против Ренна. Есть риск того, что вингер не сыграет в первом матче против Барселоны, который запланирован на 10 апреля.

Напомним, что Брэдли Барколя присоединился к ПСЖ летом 2023 года, перейдя из Лиона. В общем француз сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть ассистов.

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