Нещодавно стало відомо про інтерес саудівського клубу до бразильського нападника "кулес". Аль-Хіляль пропонував Барселоні близько 80 мільйонів євро за Рафінью.

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Як повідомляє Diario Sport, клуб із Ер-Ріяда готовий збільшити свою пропозицію до 100 мільйонів євро. Також Аль-Хілаль має намір дати гравцеві зарплату втричі більшу, ніж нинішня. Зараз він отримує 5,5 млн євро після сплати податків.

Барселона обміркує подібний варіант, оскільки виручені кошти допомогли б частково розв'язувати фінансові проблеми. Сам футболіст не хотів би залишати "блаугранас".

Нагадаємо, Рафінья виступає за Барселону з 2022 року. Загалом він зіграв за клуб у 78 матчах у всіх турнірах, забивши 15 голів та віддавши 22 результативні передачі.

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