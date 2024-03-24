Недавно стало известно об интересе саудовского клуба к бразильскому нападающему "кулес". Аль-Хиляль предлагал Барселоне около 80 миллионов евро за Рафинью.

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Как сообщает Diario Sport, клуб из Эр-Рияда готов увеличить свое предложение до 100 миллионов евро. Также Аль-Хилаль намерен дать игроку зарплату втрое большую, чем нынешняя. Сейчас он получает 5,5 млн евро после уплаты налогов.

Барселона обдумывает подобный вариант, поскольку вырученные средства помогли бы частично решить финансовые проблемы. Сам футболист не хотел бы покидать "блаугранас".

Напомним, Рафинья выступает за Барселону с 2022 года. Всего он сыграл за клуб в 78 матчах во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 22 результативные передачи.

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