Керівники Челсі вважають, що 35-річний наставник Юліан Нагельсманн занадто молодий.

Незважаючи на упередження стосовно віку, боси лондонського клубу вражені репутацією і портфоліо Нагельсманна. Про це інформує Sky Sports.

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Повідомляється, що попри бажання взяти перерву до літа, Юліан готовий вислухати пропозицію від Челсі. Нагельсманн працював у РБ Лейпциг з технічним директором Челсі Крістофером Вівеллом, який є великим шанувальником молодого фахівця.

Пошуками нового головного тренера займаються двоє директорів "синіх" – Пол Вінстенлі та Лоуренс Стюарт, а остаточне рішення ухвалюють власники клубу.

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