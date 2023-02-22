Повідомляється, що австрійський фахівець привернув увагу Боулі завдяки перемозі зі своєю командою в Лізі Європи минулого сезону. Про це інформує Daily Express.

Мудрик сидів у запасі Челсі не просто так – рішення Поттера вразило керівництво Челсі

Також із принципами роботи Гласнера добре знайомий технічний директор "синіх" Крістофер Вівелл, який свого часу працював разом з Олівером у Зальцбурзі.

Якщо бос Челсі зважиться звільнити Поттера, то саме Гласнер буде першим кандидатом на його заміну.

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