Власник Челсі знайшов Поттеру заміну в Бундеслізі – його команда йде поза зоною Ліги чемпіонів
20:04 - Читать на русском
Власник Челсі Тодд Боулі є великим шанувальником головного тренера Айнтрахта Олівера Гласнера.
Повідомляється, що австрійський фахівець привернув увагу Боулі завдяки перемозі зі своєю командою в Лізі Європи минулого сезону. Про це інформує Daily Express.
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Також із принципами роботи Гласнера добре знайомий технічний директор "синіх" Крістофер Вівелл, який свого часу працював разом з Олівером у Зальцбурзі.
Якщо бос Челсі зважиться звільнити Поттера, то саме Гласнер буде першим кандидатом на його заміну.
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