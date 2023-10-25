Півзахисник Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі отримав покарання за ставки на футбольні матчі.

Тоналі отримає дискваліфікацію на 10 місяців, коли влада Італії офіційно підтвердить покарання зірки національної збірної за участь у незаконних ставках, повідомляє Daily Mail.

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Однак, це не завадить Сандро зіграти сьогодні ввечері проти дортмундської Борусії – навіть якщо офіційне рішення про дискваліфікацію з'явиться сьогодні, в дію воно вступить лише наступного дня. Зазначається, що Тоналі, попри дискваліфікацію, зможе тренуватись із Ньюкаслом. Орієнтовно хавбек повернеться до гри аж у серпні наступного року.

Таким чином, Тоналі не зможе зіграти проти збірної України у вирішальному поєдинку кваліфікації до Євро-2024, який відбудеться 20 листопада. У поточному сезоні Сандро зіграв 11 матчів за Ньюкасл, забивши 1 гол.

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