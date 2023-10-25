Тонали получит дисквалификацию на 10 месяцев, когда власти Италии официально подтвердят наказание звезды национальной сборной за участие в незаконных ставках, сообщает Daily Mail.

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Однако, это не помешает Сандро сыграть сегодня вечером против дортмундской Боруссии – даже если официальное решение о дисквалификации появится сегодня, в действие оно вступит только на следующий день. Отмечается, что Тонали, несмотря на дисквалификацию, сможет тренироваться с Ньюкаслом. Ориентировочно хавбек вернется к игре только в августе следующего года.

Таким образом, Тонали не сможет сыграть против сборной Украины в решающем поединке квалификации к Евро-2024, который состоится 20 ноября. В текущем сезоне Сандро сыграл 11 матчей за Ньюкасл, забив 1 гол.

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