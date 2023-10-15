Зірка збірної Франції розсекретив одноклубнику з Мілана найкращий спосіб, як зупинити Мбаппе
Захисник Мілана Тео Ернандес високо цінує талант свого земляка Кіліана Мбаппе.
Тео перебуває у розташуванні збірної Франції, але навіть там не забуває клубні справи. Попереду в Мілана два матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, за який виступає Кіліан Мбаппе.
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"Грати в одній команді з Мбаппе – це неймовірно. Сподіваюся, продовжуватиму робити це найближчими роками. Добре, що він грає на протилежному від мене фланзі. Я дав Калабрії кілька порад, але найбільш слушна – це фолити на Мбаппе. Фоліть на ньому, поки це можливо", – цитує Ернандеса Telefoot.
До слова, після двох турів групового етапу ПСЖ перебуває на другому місці в квартеті F, маючи три очки. В активі Мілана на один заліковий пункт менше.
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