Тео перебуває у розташуванні збірної Франції, але навіть там не забуває клубні справи. Попереду в Мілана два матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, за який виступає Кіліан Мбаппе.

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"Грати в одній команді з Мбаппе – це неймовірно. Сподіваюся, продовжуватиму робити це найближчими роками. Добре, що він грає на протилежному від мене фланзі. Я дав Калабрії кілька порад, але найбільш слушна – це фолити на Мбаппе. Фоліть на ньому, поки це можливо", – цитує Ернандеса Telefoot.

До слова, після двох турів групового етапу ПСЖ перебуває на другому місці в квартеті F, маючи три очки. В активі Мілана на один заліковий пункт менше.

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