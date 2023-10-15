Тео находится в расположении сборной Франции, но даже там не забывает о клубных делах. Впереди у Милана два матча Лиги чемпионов против ПСЖ, за который выступает Килиан Мбаппе.

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"Играть в одной команде с Мбаппе – это невероятно. Надеюсь, буду продолжать делать это в ближайшие годы. Хорошо, что он играет на противоположном от меня фланге. Я дал Калабрии несколько советов, но самый правильный – это фолить на Мбаппе. Фолите на нем, пока это возможно", – цитирует Эрнандеса Telefoot.

К слову, после двух туров группового этапа ПСЖ находится на втором месте в квартете F, имея три очка. В активе Милана на один зачетный пункт меньше.

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