Ювентус відправив свого скаута на поєдинок Антверпен – Шахтар, аби той спостерігав за виступом Георгія Судакова, повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

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Зазначається, що "Стара синьйора" дуже зацікавлена у підписанні українського хавбека та готова буде звернутись з офіційним запитом вже у січневе трансферне вікно.

Додамо, що Судаков зіграв у 8 матчах за Шахтар цього сезону, відзначившись 2 голами. Transfermarkt оцінює Георгія в 15 млн євро.

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