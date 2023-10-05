Зірка Шахтаря опинився у сфері інтересів Ювентуса – за його виступом стежили на матчі ЛЧ
18:20 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков продовжує цікавити туринський Ювентус.
завершено
3’ Арбнор Муйя
Данило Сікан 48’
Данило Сікан 76’
3’ Арбнор Муйя
48’ Данило Сікан
76’ Данило Сікан
Ювентус відправив свого скаута на поєдинок Антверпен – Шахтар, аби той спостерігав за виступом Георгія Судакова, повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.
Зірка Шахтаря потрапив до команди тижня у Лізі чемпіонів
Зазначається, що "Стара синьйора" дуже зацікавлена у підписанні українського хавбека та готова буде звернутись з офіційним запитом вже у січневе трансферне вікно.
Додамо, що Судаков зіграв у 8 матчах за Шахтар цього сезону, відзначившись 2 голами. Transfermarkt оцінює Георгія в 15 млн євро.
"Нехай буде 0:7 від Барси, але...": Шахтар уперше повторив подвиги Динамо, чим займається Срна, а хто – Левен матчу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter