Український нападник Шахтаря Данило Сікан потрапив до команди тижня за підсумками 2-го туру Ліги чемпіонів за версією SofaScore.

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22-річний бомбардир оформив дубль у матчі проти Антверпена, і допоміг "гірникам" оформити неймовірний камбек. Як наслідок, Данила було визнано найкращим гравцем матчу.

Загалом, символічна збірна туру має наступний вигляд:

Воротар: Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Захисники: Лео Естігор (Наполі), Сіку Ніакате (Брага), Давінсон Санчес (Галатасарай).

Півзахисники: Рамі Бенсебаїні (Борусія Д), Артур Вермерен (Антверпен), Ніколо Барелла (Інтер), Осман Букарі (Црвена Звезда), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джуд Беллінгем (Реал).

Нападники: Данило Сікан (Шахтар).

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