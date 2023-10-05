Зірка Шахтаря потрапив до команди тижня у Лізі чемпіонів
Статистичний портал SofaScore оголосив одинадцятку найкращих гравців за підсумками поточного тижня Ліги чемпіонів.
Український нападник Шахтаря Данило Сікан потрапив до команди тижня за підсумками 2-го туру Ліги чемпіонів за версією SofaScore.
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22-річний бомбардир оформив дубль у матчі проти Антверпена, і допоміг "гірникам" оформити неймовірний камбек. Як наслідок, Данила було визнано найкращим гравцем матчу.
Загалом, символічна збірна туру має наступний вигляд:
Воротар: Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
Захисники: Лео Естігор (Наполі), Сіку Ніакате (Брага), Давінсон Санчес (Галатасарай).
Півзахисники: Рамі Бенсебаїні (Борусія Д), Артур Вермерен (Антверпен), Ніколо Барелла (Інтер), Осман Букарі (Црвена Звезда), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джуд Беллінгем (Реал).
Нападники: Данило Сікан (Шахтар).
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