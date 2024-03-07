Напередодні Реал на своєму полі у матчі-відповіді розписав бойову нічию з РБ Лейпциг (1:1), і за підсумками двох поєдинків (2:1) пробився у чвертьфінал турніру. В основі "вершкових" вже традиційно вийшов Андрій Лунін і попри пропущений гол, провів гру на високому рівні, зробивши 3 сейви.

Анчелотті розкритикував Реал за матч Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, оголосивши вердикт Луніну

Після завершення зустрічі українець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото з матчу, лаконічно підписавши публікацію: "1/4 фіналу".

Форвард Вінісіус Жуніор залишив під постом емоційний коментар, написавши лише одне слово: "Luninnnnnn". Таким чином бразилець дав зрозуміти, що явно залишився у захваті від гри Луніна. Згодом свої враження на сторінці українця залишили ще два його одноклубники – Лукас Васкес і Хоселу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 21 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 9 зустрічах відстояв "на нуль").

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч