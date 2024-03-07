Накануне Реал на своем поле в ответном матче расписал боевую ничью с РБ Лейпциг (1:1), и по итогам двух поединков (2:1) пробился в четвертьфинал турнира. В основе "сливочных" уже традиционно вышел Андрей Лунин и несмотря на пропущенный гол, провел игру на высоком уровне, сделав 3 сейва.

Анчелотти раскритиковал Реал за матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, объявив вердикт Лунину

После завершения встречи украинец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото с матча, лаконично подписав публикацию: "1/4 финала".

Форвард Винисиус Жуниор оставил под постом эмоциональный комментарий, написав лишь одно слово: "Luninnnnnnnn". Таким образом бразилец дал понять, что явно остался в восторге от игры Лунина. Впоследствии свои впечатления на странице украинца оставили еще два его одноклубники – Лукас Васкес и Хоселу.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 9 встречах отстоял "на ноль").

Реал вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, удержав ничью с РБ Лейпциг – Лунин провел неоднозначный матч