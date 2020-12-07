"Попереду великий матч, на полі обов'язково буде справжній бій! Ми повинні перемогти – зробимо все можливе, щоб забрати три очки і продовжити виступи у єврокубках.

Динамо – Ференцварош: прогноз на вирішальний матч ЛЧ

Однозначно – для нас це матч всієї першої частини сезону. Минулого разу ми добре зіграли з Динамо, а у вівторок буде нове протистояння. Ми готові і розуміємо, що потрібно для найкращої форми. Матч проти Динамо буде дуже важливим для всього клубу, і ми спробуємо залишитися у єврокубках", – наводить слова Болі сайт Ференцвароша.

Поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. До слова, саме Болі зрівняв рахунок на останніх хвилинах битви у Будапешті (2:2).

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