Київське Динамо приймає Ференцварош 8 грудня у 6-му турі Ліги чемпіонів. Який прогноз букмекерів на матч, читайте на "Футбол 24".

Остання спроба зачепитися за очки для команди Мірчі Луческу в Лізі чемпіонів. Поєдинок, який вирішить усе – чи гратимуть кияни навесні в єврокубках. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ференцварош на "Футбол 24", стартує 8 грудня о 22:00. Обидві команди ведуть боротьбу за 3 місце групи G, яке дасть право грати в 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок другого туру між цими колективами в Будапешті завершився миром (2:2) – Динамо вигравало 2:0, але примудрилося втратити перевагу.

Динамо – Ференцварош: прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Очевидним фаворитом дуелі фахівці William Hill бачать український клуб. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1,85. Нічию оцінили в 3,70 а ось у перемогу команди Сергія Реброва вірять дещо менше (4,20). Найімовірнішим рахунком вважають нічию 1:1 – коефіцієнт на такий підсумок гри складає 6,00. Букмекер вважає, що в матчі цілком можуть забити мінімум 2 голи – такий розвиток подій оцінили в 2,20.

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У BWin теж вважають динамівців фаворитом. Коефіцієнт на тріумф "біло-синіх" – 1,83. Нічию та перемогу Ференцвароша оцінюють приблизно однаково – 3,70 та 4,00 відповідно.

Зауважимо, що обидві команди після 5-ти турів набрали по одному очку. Для підсумкового третього місця Динамо достатньо навіть нічиєї, але лише з рахунком 0:0, 1:1 або 2:2. В такому разі кияни обійдуть Ференцварош завдяки кращим результатам в особистих матчах (а у випадку мирової 2:2 – за кращою різницею голів в усіх поєдинках). Якщо ж виграє команда Сергія Реброва, то саме угорський колектив продовжить єврокубковий сезон, а Динамо зосередиться лише на внутрішній арені.

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