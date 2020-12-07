"Впереди большой матч, на поле обязательно будет настоящий бой! Мы должны победить – сделаем все возможное, чтобы забрать три очка и продолжить выступления в еврокубках.

Динамо – Ференцварош: прогноз на решающий матч ЛЧ

Однозначно – для нас это матч всей первой части сезона. В прошлый раз мы хорошо сыграли с Динамо, а во вторник будет новое противостояние. Мы готовы и понимаем, что нужно для лучшей формы. Матч против Динамо будет очень важным для всего клуба, и мы попробуем остаться в еврокубках", – приводит слова Боли сайт Ференцвароша.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош состоится 8 декабря, начало в 22:00. К слову, именно Боли сравнял счет на последних минутах битвы в Будапеште (2:2).

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