Уругваєць у першому таймі з ПСЖ отримав вилучення на 29 хвилині через фол на Бредлі Барколя. Араухо довго сперечався, але врешті-решт покинув поле.

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Як інформує AS, коли Рональд направлявся на трибуни, він показав жест пальцями, давши зрозуміти, що Барселону пограбували. За цю витівку захисник "кулес" може отримати додаткове покарання від УЄФА.

Нагадаємо, "блаугранас" програли ПСЖ з загальним рахунком 4:6 і таким чином завершили єврокубкову кампанію у поточному сезоні.

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