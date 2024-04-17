Уругваец в первом тайме с ПСЖ получил удаление на 29 минуте из-за фола на Брэдли Барколя. Араухо долго спорил, но в конце концов покинул поле.

"Свистят на каждом стадионе": Дембеле с пониманием отнесся к действиям фанатов Барселоны

Как информирует AS, когда Рональд направлялся на трибуны, он показал жест пальцами, дав понять, что Барселону ограбили. За эту выходку защитник "кулес" может получить дополнительное наказание от УЕФА.

Напомним, "блаугранас" проиграли ПСЖ с общим счетом 4:6 и таким образом завершили еврокубковую кампанию в текущем сезоне.

ПСЖ разгромил Барселону – удаление Араухо, неоднозначная замена Хави и бенефис Дембеле вывели Париж в полуфинал ЛЧ