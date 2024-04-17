"Це був дуже важкий матч, тому що ми програли в Парижі, але команда дуже хороша і дуже сконцентрована. Я думаю, що ми заслужили перемогу в цій грі.

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Команда зосереджена до кінця, і вважаю, що ми дуже хороші, і всі задоволені. Барселона – великий клуб. Це клуб, який мені подобається, але я щасливий у Парижі, і ми повинні виграти півфінал, щоб потрапити до фіналу.

Я розумію свист, це життя. Свистять на кожному стадіоні", – цитує француза Marca.

Нагадаємо, Усмана Дембеле освистали фанати "кулес". У двох матчах француз забивав у ворота Барселони, за яку виступав з 2017 по 2023 роки.

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