Защитник Арсенала Александр Зинченко старался максимально эффективно использовать свое время в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против Порту.

Украинец вышел на 15 минут второго экстратайма и внес свой немалый вклад в итоговую победу “канониров”. Издание The Sun включило действия украинца в топ-5 моментов матча, которые могли остаться незамеченными.

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"В перерыве дополнительного времени Артета обратился к своей скамейке запасных, где Александр Зинченко и Эдди Нкетия разделись и были готовы выйти на 105-й минуте. Однако, прежде чем пара это сделала, Зинченко отвернулся от поля и повернулся к Нкетии, обхватил руками шею нападающего сзади и на несколько секунд прислонился лбом к нему.

Можно только представить, как в последнюю минуту прозвучали слова поддержки и вдохновения. Это особенно важно для игрока вроде Нкетии, который в последнее время имел так мало игрового времени", – пишет источник.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти