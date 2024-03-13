Португальський фахівець заявив, що його колега упродовж гри принижував опонентів. При чому Артета не гребував переходити на особисте. Зокрема, одна з образливих реплік стосувалася члена родини Консейсау, якого вже немає в живих.

Переможна серія пенальті імені Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Арсенал – Порту

"Не важливо, що каже чи не каже Артета. Під час матчу він повернувся до нашої лави запасних, і образив мою родину іспанською. Це, мабуть, фішка іспанських тренерів, тому що Пеп робив те саме (йдеться про Гвардіолу – прим.).

Я просто сказав йому звернути увагу на те, що людини, яку він образив, більше немає в живих. Порадив йому турбуватися про тренування своєї команди, оскільки, з огляду на її індивідуальні якості, він зобов'язаний робити більше і краще" – цитує Консейсау The Athletic.

Варто зауважити, що про цей епізод на прес-конференції запитали і Мікеля Артету, але наставник Арсенала вирішив проігнорувати журналістів. "Без коментарів. Дуже дякую", – сказав після запитання Артета, завершивши спілкування з пресою.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті