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Зінченко сфотографувався з росіянином, який наїжджав на Зозулю

21:33 1565 Читать на русском
Зінченко сфотографувався з росіянином, який наїжджав на Зозулю
Олександр Зінченко

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко зустрівся з російським репером L'One.

"Довгоочікувана зустріч", – підписав фото в соціальній мережі Інстаграм Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що у 2016 році в Романа Зозулі виник конфлікт у соцмережах з репером L'One, який жорстко відповів Зозулі на його обурення ажіотажем на українських гастролях співаків, які прославляють Путіна.

Зозуля: Чому футболісти – вороги народу, а на людей, чий язик глибоко у ... Путіна, в Україні повні зали?

Долгожданная @l_one_mars

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Теги
Росія Росія Роман Зозуля Роман Зозуля Манчестер Сіті Манчестер Сіті Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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