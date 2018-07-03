Зінченко сфотографувався з росіянином, який наїжджав на Зозулю

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко зустрівся з російським репером L'One.

"Довгоочікувана зустріч", – підписав фото в соціальній мережі Інстаграм Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що у 2016 році в Романа Зозулі виник конфлікт у соцмережах з репером L'One, який жорстко відповів Зозулі на його обурення ажіотажем на українських гастролях співаків, які прославляють Путіна.

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