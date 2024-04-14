Найкращий момент Арсенала зіпсував Троссар, який з кількох метрів влучив у Дібу Мартінеса. "Канонірам" довго щастило біля своїх воріт – каркас приймав на себе удари Воткінса і Тілеманса.

Арсенал несподівано програв Астон Віллі, втративши шанс повернутись на вершину АПЛ та відірватись від Ліверпуля

Фарт команди Зінченка обірвався під завісу зустрічі. Астон Вілла за 3 хвилини поставила Арсенал на коліна голами Бейлі та Воткінса. 0:2 – "каноніри" слідом за Ліверпулем роблять величезний подарунок Ман Сіті. Натомість Астон Вілла трохи відірвалася від Тоттенхема у боротьбі за гарантоване місце в ЛЧ.